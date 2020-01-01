HABER
  4. 1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 968'inci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira ikramiye devretti. İşte, MPİ 1 Ocak 2020 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...

1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 7, 18, 25, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.

İKRAMİYE DEVRETTİ

Şans Topu oyununun 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 699 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 230 kişi 429 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 659 kişi 46 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 69 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 262 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 180 bin 180 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

(AA)

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandıKatener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu 1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula 1 ocak şans topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Evden kaçan kızlarını zorla geri götürmek istediler! Ortalık karıştı

Evden kaçan kızlarını zorla geri götürmek istediler! Ortalık karıştı

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

Yılın ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu

İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı

Fotoğraf İstanbul'dan! Kar ve dolu yağışı...

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı etkisini artırdı

Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı! 'Yüzmek için girmiştim' dedi

Boğulmak üzereyken kurtarıldı! 'Yüzmek için girmiştim' dedi

Iğdır'da kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü, sonra intihara kalkıştı

Yine aynı vahşet! Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son dakika! Bakan Kurum: 5 termik santral tamamen, 1'i kısmet kapatıldı

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.