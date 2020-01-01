1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 7, 18, 25, 34 ve artı 5 olarak belirlendi.

İKRAMİYE DEVRETTİ

Şans Topu oyununun 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 699 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 230 kişi 429 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 659 kişi 46 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 69 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 262 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 180 bin 180 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

(AA)

