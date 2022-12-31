1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında marketler çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK...

Yarın marketler açık mı, çalışıyor mu? sorusu yeni yıla girmeye az bir zaman kala merak konusu oldu. 1 Ocak 2023'te devlet daireleri resmi tatil yaparken özel sektör çalışanları ek mesai ile işe devam edebiliyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla karşılanan yılbaşını evinde geçirecek olanlar "1 Ocak 2023 marketler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte detaylar...

YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Yılbaşında marketler olağan akışlarına devam edecek ve son market 22:00'ye kadar hizmet verecek.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM market sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

Hafta içi: 09.00 - 21.00

Hafta sonu: 09.00 - 21.00

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A 101 market sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.30'da kapanacak.

Hafta içi: 09.00 - 21.30

Hafta sonu: 09.00 - 21.30

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK market sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

Hafta içi: 09.00 - 21.00

Hafta sonu: 09.00 - 21.00



