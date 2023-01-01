1 Ocak 2023 Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta, çekiliş kuralları nelerdir? 1 Ocak 2023 Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama

2023 yılının ilk Şans Topu çekilişi bu akşam yapılıyor. 2023 yılının ilk çekilişi olma özelliğini taşıyan şans oyununa ilgi oldukça yoğun. Kullanıcılar Şans Topu hangi günler çekiliyor, Şans Topu saat kaçta çekiliyor? gibi konuları araştırmaya başlamış durumda. Peki ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak, nasıl oynanır? İşte detaylar...

1 OCAK 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu'nda bu akşam haftanın son fakat 2023 yılının ilk çekilişi

yapılıyor. Yoğun ilgi gören çekilişle ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri olarak haftada iki kez yapılıyor.

Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'da yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin sitesinde ve Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş gerçekleştikten kısa süre sonra sonuç bilgileri resmi web sitelerinde yayınlanacak.

1 Ocak Şans Topu çekilişini canlı izlemek için TIKLAYINIZ.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı siz seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsiniz.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabiliyorsunuz.

Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin ettiğinizde ikramiye kazanıyorsunuz.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynanan kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

