1 Ocak 2023 Süper Loto çekilişi yapıldı mı, nasıl oynanır? 1 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

1 Ocak 2023 Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Her zamanki gibi canlı yayında yapılacak olan çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Loto çekiliş saati ve hangi günler çekildiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman yapılacak, nasıl oynanır? İşte merak edilen detaylar...

ÇEKİLİŞ NE ZAMAN YAPILACAK?

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş her hafta olduğu gibi bu akşam da canlı yayında yapılacak. Süper Loto çekiliş saati yaklaştıkça şans oyunu meraklılarının heyecanı artıyor.

1 Ocak 2023 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Süper Loto tek kolon ücreti 4 TL’dir. Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynanan her kolonda çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilinirse kazanmış oluyorsunuz. 6 bilen ise Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.