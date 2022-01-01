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1 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ocak 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

01.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 1 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapılacak. Peki 1 Ocak Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

1 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ocak 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 1 Ocak 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 1 Ocak 2021 günü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

1 OCAK CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 1 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 34,43,47,57,73,89,85,35 olmuştu.

Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

1 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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