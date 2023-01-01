1 Ocak Pazar günü müzeler açık mı, kapalı mı? Bugün müzeler kaça kadar açık, ücretsiz mi?

Yarın müzeler halka açık mı? sorusu yeni yıla girmeye az bir zaman kala merak konusu oldu. 1 Ocak 2023'te devlet daireleri resmi tatil yaparken özel sektör çalışanları ek mesai ile işe devam edebiliyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla karşılanacak olan yılbaşı günü "1 Ocak 2023 müzeler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

1 OCAK PAZAR GÜNÜ MÜZELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde bazı müzeler kapalı bazı müzeler açık oluyor ve hizmet veriyor. Müzeleri ziyaret etmek isteyenlerin gidecekleri müze özelinde araştırma yapmaları öneriliyor.

1 OCAK'TA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi tatillerde müzelerin ücretsiz olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi. Daha önceki senelerde de böyle bir uygulama yapılmadı.



