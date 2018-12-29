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1 Ocak salı yılbaşı günü okullar tatil mi? MEB yarı yıl tatili (15 tatil) ne zaman? 2019 resmi tatiller belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 08:13 | Son Güncelleme

Yeni yıl için geri sayım sürerken öğrenci ve veliler '1 Ocak salı yılbaşı günü okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada 31 Aralık 2018 tarihinde eğitimin devam edeceğini ancak 1 Ocak 2019 salı günü tatil olacağını duyurdu. Öte yandan 'MEB yarı yıl tatili (15 tatil) ne zaman?' sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte 2019 resmi tatiller ve dini günler....

1 Ocak salı yılbaşı günü okullar tatil mi? MEB yarı yıl tatili (15 tatil) ne zaman? 2019 resmi tatiller belli oldu

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği yılbaşı günü okullar tatil mi, sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2018-2019 eğitim öğretim takvimi içerisinde ve 2019 resmi tatillerde öğrencilerin ne zaman tatile çıkacağı önceden belirlendi.

31 ARALIK VE 1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık 2018 tarihinde öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi devam ederken, 1 Ocak 2019 Salı günü, öğrenciler okula gitmeyecek.

YARI YIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. MEB Yarı yıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER VE DİNİ GÜNLER

Resmi tatiller 1 Ocak 2019 itibariyle başlıyor ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

2019 yılı resmi tatil günleri şöyle:

01 Ocak 2019 Salı, Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba, Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
04 Haziran 2019 Salı, Ramazan Bayramı Arefesi
05 Haziran 2019 Çarşamba, Ramazan Bayramı (1.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe, Ramazan Bayramı (2.Gün)
07 Haziran 2019 Cuma, Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi, Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar, Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi, Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı, Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba, Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma, Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi, Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı, Cumhuriyet Bayramı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Habere bak bende haber diye okudum 1 Ocak tatil mi haberini
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