1 Ocak salı yılbaşı günü okullar tatil mi? MEB yarı yıl tatili (15 tatil) ne zaman? 2019 resmi tatiller belli oldu

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği yılbaşı günü okullar tatil mi, sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2018-2019 eğitim öğretim takvimi içerisinde ve 2019 resmi tatillerde öğrencilerin ne zaman tatile çıkacağı önceden belirlendi.

31 ARALIK VE 1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık 2018 tarihinde öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi devam ederken, 1 Ocak 2019 Salı günü, öğrenciler okula gitmeyecek.

YARI YIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. MEB Yarı yıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER VE DİNİ GÜNLER

Resmi tatiller 1 Ocak 2019 itibariyle başlıyor ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanıyor.