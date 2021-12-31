1 Ocak’ta bu detoksla yenilenmek mümkün! İlk güne özel yenileyici 7 altın öneri

Uzun saatler geçirilecek yılbaşı sofrasında sağlığınızı riske atacak abartıdan kaçınmak, özellikle kalp ve diyabet gibi hastalıklarınız varsa ölçülü davranmak çok önemli. Konu ile ilgili bilgi veren Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, sözlerine şöyle devam etti:

“Fit ve zinde görünmek amacıyla uyguladıkları diyete bir geceliğine ara vermek isteyenler ise, yılbaşı sofrasındaki kaçamaklarını, aldıkları kalorileri, yeni yılın ilk gününde yapacakları bazı ufak değişikliklerle dengeleyebilir, metabolizmalarını dinlendirebilirler.”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, yeni yılın ilk gününe özel yenileyici 7 altın önerisini sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu, bir de yenileyici bir detoks tarifi verdi.

YENİ YILIN İLK GÜNÜNE ILIK LİMONLU SU İLE BAŞLAYIN

Limon içeriğindeki asit ile bağırsakların çalışmasını uyararak sindirim sisteminizin aktif kalmasını sağlar. Ayrıca kendine has aromasıyla su içmekte zorlananlara yardımcı olur. Ancak sindirim sisteminin olumsuz etkilenmemesi için su çok sıcak ya da çok soğuk olmamalıdır. Yılbaşı gecesinden kalma ödemi en iyi su atacağından, yeni yılın ilk gününde bol bol su tüketmeye özen göstermek şart.

KENDİNİZİ AÇ BIRAKMAYIN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Bir gün önce ‘çok kalori aldım’ diyerek öğün atlamak, hiçbir şey yememek iyi bir fikir olmayacaktır. Çünkü hala açlık hormonları ve iştahınız devrede. Siz kendinizi kısıtladıkça bir sonraki öğünde abartma olasılığınız artar. Bu nedenle yumurta, suda beklemiş ve tuzundan arınmış az yağlı peynir ve yeşilliklerle yapacağınız bir kahvaltı iştah dengesinde önemli rol oynayacaktır. Eğer sabah uyumayı tercih ediyorsanız; öğlene doğru sağlıklı bir kahvaltı yaptıktan sonra, akşam yemeğine aç başlayıp kontrolü kaçırmamak için ikindi saatlerinde ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlarla ara öğün yapılabilir. Akşam yemeğinde ise sebzeli bir salata hem sizi tok tutacak hem de bir gün önce aldığınız kalorileri dengelemeye yardımcı olacaktır.

SEBZE ÇORBASI TÜKETİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Sağlıklı beslenme düzenine sahip olmak için önceden planlama yapmak büyük fayda sağlıyor. Örneğin; önceden mevsime uygun sebzeli çorba ya da sebze yemeği hazırlarsanız, yeni yılın ilk gününde hem hafif beslenmiş olursunuz hem de sindirim sisteminizin rahatlamasını sağlarsınız. Ayrıca; ıspanak, kereviz sapı, maydanoz, salatalık gibi sebzeleri blenderdan geçirerek tüketmek içeriğindeki mineraller sayesinde ödem atmanıza ve sindirim sisteminizin aktif kalmasına yardımcı olur. Ancak böbrek hastalığı olan kişiler, tansiyon hastaları, gebeler, emziren kişiler için ödem atıcı bu karışımlar uygun olmayacaktır. Sağlıklı yetişkin kişilerin de bu karışımları rutin değil ara ara tercih etmelerinde fayda var” diyor.

KARBONHİDRATI KISITLAYIN

Karbonhidratlar vücutta depolanırken beraberinde su tutar. Yılbaşı sofrasında yediklerimiz veya uykusuzluk vücutta ödeme yol açacağından yeni yılın ilk günü ekmek, hamurlu gıdalar tüketmemek ödem anlamında sizi rahatlatabilir. Ancak kan şeker regülasyonu ile ilgili probleminiz varsa karbonhidratı kesmek kan şekerinizin düşmesine yol açacağından, tam tahıllı sağlıklı karbonhidratları tüketmeye devam etmelisiniz.

KEFİR İÇİN, KAFEİNİ SINIRLANDIRIN

Sağlıklı bir bağırsak tüm sağlığın iyi olmasından dolaylı olarak sorumlu olduğu için, bağırsakların iyi bakterilerle desteklenmesinde fayda var. Kefir içeriğindeki iyi bakterilerle bağırsaklarınızın etkili çalışmasına ve genel sağlığınıza katkı sağlayacaktır. Ayrıca içeriğindeki protein de tokluk sağlatarak iştah kontrolüne dolayısıyla bir önceki akşam alınan kalorilerin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Hem ödem atmak hem de sindirim sisteminin rahat olması için yeni yılın ilk günü aşırı kafein alımından ise kaçınmak gerekiyor. Kafeinli içecekler susama hissini ortadan kaldırıp su tüketiminin azalmasına neden olduğundan, bu içecekler azaltıldığında su tüketimi otomatik şekilde artar ve ödem atımı hızlanır.

1 GÜNLÜĞÜNE VEJETERYAN/VEGAN OLUN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Yılbaşı sofrasında alınan kalorilerin ardından yeni günde vejetaryen/vegan beslenmek bedeninize iyi gelecek. Bir günlüğüne de olsa hayvansal besinleri beslenmenizden çıkarmak ve bitkisel beslenmek bağırsakların etkili çalışmasını sağlar, bir gün önce aldığınız kalorileri dengeler. Bitkisel beslenmenin vücutta birçok sağlık parametresini iyileştirdiği bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak iştah kontrolü sağlamak ve protein bakımından da eksiklik oluşmaması için bakliyat, ceviz, fındık, badem gibi besinleri beslenmenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca vejetaryen ya da vegan beslenmeyi uzun vadede sürdürmeyi düşünüyorsanız; besin ögesi eksiklikleri oluşmaması için bir beslenme uzmanından destek almalısınız” diyor.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Geç yatmış ve kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz ama yeni yılın ilk gününü sürekli yatarak, hareketsiz şekilde geçirmekten kaçının. Zorlansanız da açık havaya çıkıp yarım saat de olsa yürüyün. Yürüyüş hem mental olarak hem de kabızlık, kilo yönetimi gibi birçok konuda bizi rahatlatır. Bedensel ve zihinsel sağlığınızın yanı sıra sağlıklı kilo verebilmek için de yeni yılda günlük yaşam alışkanlıklarınız arasına mutlaka düzenli ve tempolu yürüyüşü katın, hareketsizlikten kaçının.

YENİLEYİCİ DETOKS TARİFİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, yeni yılın ilk gününde hazırlayacağınız bu karışımın içtiğiniz su miktarını artırmaya ve ödem atımına fayda sağlayacağını belirtirken, malzemeleri ve tarifi şöyle anlattı;

Malzemeler: Yarım küçük zencefil, yarım yeşil elma, yarım limon, taze nane

Hazırlanışı: Yarım zencefil ve elmayı rendeleyin, yaklaşık 1.5 litre su doldurduğunuz şişeye ekleyin. İçine yarım limonun suyunu sıkın ve taze nane yapraklarını da ekledikten sonra tüketin.

