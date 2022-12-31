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1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metrobüs yılbaşında bedava mı? İşte 1 Ocak ücretsiz olacak toplu taşımalar!

31.12.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşında toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı, yılbaşında seyahat etmeyi planlayan kişiler tarafından arama motorlarından araştırılıyor. İETT, metro, metrobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak kişiler, 'bedava mı' 'ücretsiz mi' sorularının yanıtını sorguluyor. Peki 1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metrobüs yılbaşında bedava mı? İşte 1 Ocak ücretsiz olacak toplu taşımalar!

1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metrobüs yılbaşında bedava mı? İşte 1 Ocak ücretsiz olacak toplu taşımalar!

Yılbaşında dışarıda olacak kişiler, yılbaşında İETT, otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Toplu taşımada yılbaşına özel, sefer sayısı çoğaltıldı. Peki 1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metrobüs yılbaşında bedava mı? İşte 1 Ocak ücretsiz olacak toplu taşımalar!

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Ocak’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN’ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ücretsiz ulaşım hakkı 1 Ocak saat 00.00’da başlayacak ve 2 Ocak saat 00.00’a kadar devam edecek.

1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metrobüs yılbaşında bedava mı? İşte 1 Ocak ücretsiz olacak toplu taşımalar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için sefer sayılarını arttırdı. Ayrıca 1 Ocak 2023 Pazar günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

1 Ocak yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs, metrobüs yılbaşında bedava mı? İşte 1 Ocak ücretsiz olacak toplu taşımalar!

TOPLU TAŞIMA ÇALIŞMA SAATLERİ

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak. T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2’ye kadar hizmet verecek.


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