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1 Ocak'ta saat 10'da yayınlanacak- Ocak 2019 Dünya Gündemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

Brüksel'de AB-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması ocak ayında gündemin ana maddeleri arasında yer alıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralması ocak ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.

Ocak ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ocak

- Romanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.

7 Ocak

- Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayacak.

8 Ocak

- Kosova'nın yeni müzakere ekibi, Brüksel'de AB yetkilileriyle bir araya gelecek.

9 Ocak

- Makedonya'da ülke isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri ülke meclisinde görüşülecek.

- Hollanda'nın Utrecht kentinde 4 gün sürecek turizm fuarı düzenlenecek.

10 Ocak

- İngiltere'de Brexit anlaşmasının parlamentoda tartışılmasına yeniden başlanacak.

13 Ocak

- Makedonya'da iki gün sürecek "Vevçani Karnavalı" düzenlenecek.

- Hollanda'nın Utrecht kentinde sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler" hükümet karşı protesto gösterisi düzenleyecek.

16 Ocak

- İspanya'nın Endülüs özerk yönetiminde 2 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerden sonra Endülüs parlamentosunda sağ görüşlü partilerin kurduğu hükümet için güvenoylaması yapılacak.

18 Ocak

- Almanya'nın başkenti Berlin'de iki gün sürecek Tarım Bakanları Toplantısı yapılacak.

19 Ocak

- Balkanlarda yaşayan Ortodokslar Epifani Bayramını kutlayacak.

- Belçika'da bir hafta sürecek Avrupa Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

21 Ocak

- Brüksel'de iki gün sürecek AB-Afrika Birliği Bakanlar Toplantısı yapılacak.

- İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill parlamentoda milletvekillerini sorularını yanıtlayacak.

22 Ocak

- Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Uzay Politikası Konferansı yapılacak.

23 Ocak

- Hollanda'nın Rotterdam kentinde "48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali (IFFR)" düzenlenecek.

29 Ocak

- Brüksel'de Avrupa Mali Servisler Konferansı gerçekleşecek.

30 Ocak

- Brüksel'de iki gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı düzenlenecek.

- İngiltere parlamentosunda "Anlaşmasız Brexit" hazırlıkları tartışılacak.

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1 ocak dünya gündemi

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