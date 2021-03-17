HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı

1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı

17.03.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan yatılı Kur’an kursunda bir öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan yatılı Kur’an kursunda bir öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesinde bulunan ve 49 öğrencinin eğitim gördüğü yatılı Kur’an kursunda bir öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Daha sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verilmesi kararını aldı. Öğrencilerin ailelerine de durum haber verilerek izole olmaları konusunda yetkililer uyarılarda bulundu. Yüz yüze eğitime ara verilen kursun pansiyon kısmı da alınan karar ile kapatılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurs etrafında güvenlik önlemleri alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir? 18 Mart Çanakkale zaferinin önemi nedir?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Misafir denetimi! Polis uyarıda bulundu o çaya çağırdı

Misafir denetimi! Polis uyarıda bulundu o çaya çağırdı

Son Dakika: Eski Ordu Valisi'ne hakaret davasında İmamoğlu'na verilen ceza belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte asıl ve yedek talihliler

Adalet Bakanlı personel alımı kura sonuçları için büyük gün

Antalya'da ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Atatürklü Çanakkale savaşı mesajları | Atatürk'ün Çanakkale savaşıyla ilgili sözleri ve mesajları

İşte Atatürklü Çanakkale savaşı mesajları

Çameli'nde okullara kar tatili

O ilçede okullara kar tatili

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.