1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan yatılı Kur’an kursunda bir öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesinde bulunan ve 49 öğrencinin eğitim gördüğü yatılı Kur’an kursunda bir öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Daha sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verilmesi kararını aldı. Öğrencilerin ailelerine de durum haber verilerek izole olmaları konusunda yetkililer uyarılarda bulundu. Yüz yüze eğitime ara verilen kursun pansiyon kısmı da alınan karar ile kapatılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurs etrafında güvenlik önlemleri alındı.

