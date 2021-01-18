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1 ölü, 20 yaralı olan kazada sürücüye 30 bin 256 lira ceza

18.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde sığınmacıları taşınan midibüs tırla çarpışması sonucu 1 ölü, 20 yaralı olan kazanın ardından sürücüye kaçak geçişe aracılıktan 30 bin 256 lira ceza kesildi.Kırklareli’nde 14 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde Ş.Ş.

Kırklareli’nde sığınmacıları taşınan midibüs tırla çarpışması sonucu 1 ölü, 20 yaralı olan kazanın ardından sürücüye kaçak geçişe aracılıktan 30 bin 256 lira ceza kesildi.
Kırklareli’nde 14 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde Ş.Ş. isimli şahıs yönetimindeki 34 HV 4635 plakalı midibüs ile Babaeski ilçesinden Lüleburgaz ilçesi istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan D.D.C. isimli şahıs yönetimindeki tırla çarpması sonucu midibüs sürücüsü Ş.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan 16 Suriye, 3 İrani, 1 Irak yaralanırken, 1 Suriye uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli Ş.Ş.’ye 6458 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti makamlarından verilmiş yabancı kimlik ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine ülkeden çıkarılmasına ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla ya da yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlamaktan 30 bin 256 lira idari para cezası uygulandı.
Kazada yakalanan 20 sığınmacı tedavilerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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