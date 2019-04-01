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1 oy farkla seçimi kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Tokat’ta yaklaşık olarak 25 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Yoldaş, 6.

1 oy farkla seçimi kazandı

Tokat’ta yaklaşık olarak 25 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Yoldaş, 6. dönem için girdiği muhtarlık seçimlerini 1 oy farkla kazandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye, il genel meclisi seçimlerinin yanı sıra muhtarlık seçimlerinde ayrı bir heyecan yaşandı. Tokat’ta 5 muhtar adayının seçimlere girdiği Büyükbeybağı Mahallesinde sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar sürprizle karşılaştı. 5 dönemdir muhtarlık yapan 4 çocuk babası Mehmet Yoldaş (74), 545 oy alırken, en yakın rakibi Abdullah Kasapoğlu 544 oy aldı. 1 oy farkla seçimleri kazanan muhtar 6. dönem için güven tazeledi. Tebrikleri muhtarlık bürosunda kabul etmeye başlayan Yoldaş, sandıklar açılmaya başladığında başa baş giden sonuçların heyecanını yaşadıklarını belirterek, “2 oyum iptal oldu, 1 oy farkla seçimleri kazandım. Demek ki nasip bizimmiş. Rakibim de sağolsun iyi çalışmış. Benim 5. dönem bitti 6. döneme başlayacağım. Seçimler çok heyecanlı idi, seçimdeki heyecan başka bir şeye benzemiyor” dedi.
1 oyun önemine dikkat çeken Yoldaş,”Demek ki 1 oyun değeri büyük. Böyle bir sonuç beklemiyordum benim için sürpriz oldu. Yoksa oy kullanamayan hastalar vardı, böyle olacağını bilsem onları da oy kullandırmaya götürürdüm. 25 yıldır muhtarım hiç böyle bir sürpriz olmadı” diye konuştu. Mahalle sakinleri ise 1 oyla seçimi kazanan muhtarı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

1 oy farkla seçimi kazandı

1 oy farkla seçimi kazandı

1 oy farkla seçimi kazandı

1 oy farkla seçimi kazandı

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