HABER

1 oy farkla seçimi kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 muhtar adayından biri olan İbrahim Uğurlu (38), mevcut muhtar Nevzat Garip'ten 1 fazla oy alarak seçimi kazandı.

1 oy farkla seçimi kazandı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 muhtar adayından biri olan İbrahim Uğurlu (38), mevcut muhtar Nevzat Garip'ten 1 fazla oy alarak seçimi kazandı.
İlçede 4095 seçmeni bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde biri kadın 6 aday, muhtarlık için yarıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde 3434 kişi oy kullandı.Oylardan 3216'sı geçerli sayıdı. Adaylardan İbrahim Uğurlu 891, Nevzat Garip 890, Kemal Yılmaz 683, Habibe Uçar 358, Başer Yiğenoğlu 303, Fazıl Tekayak ise 91 oy aldı. Adaylardan İbrahim Uğurlu, kendisine en yakın oyu alan rakibinden 1 fazla oy alarak muhtarlığı kazandı. Halı yıkama işi ile uğraşan İbrahim Uğurlu, kendisine oy verenlere teşekkür etti. Seçimde 890 oy alan muhtar Nevzat Garip'in ise sonuca itiraz edeceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

1 oy farkla seçimi kazandı

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapmadan Başkan Aktaş’ı aradı(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapmadan Başkan Aktaş’ı aradı
Otizmli bireyler, renkli bir gün geçirdiOtizmli bireyler, renkli bir gün geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.