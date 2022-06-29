1 PB kaç KB, MB, GB, TB, EB, ZB, YB eder?

Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması ile birlikte birbirinden farklı terimler de hayatımıza dahil olmuştur. Bu terimlerden bazıları PB, KB, MB, GB, TB, EB, ZB, YB gibi depolama terimleridir. Sırasıyla bu kısaltmaların tek tek açılımları şu şekildedir; petabayt, kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt, eksabayt, zettabayt ve yottabayt.

Depolama alanları verilerimizi kaybetmemizin önüne geçerek saklanmasını, verilerin aylarca, hatta yılarca korunmasını sağlar. Depolama alanların saklayabileceği veri miktarları ise ölçü birimleri ile açıklanır. Bu birimler ise kendi arasında boyutlarına göre farklılık gösterir.

Petabayt kısaltması ile ifade edecek olursak pb bilgisayarlarda kullanılan, 1024 terabayta karşılık gelen veri büyüklük birimidir. Petabayttan daha az olan eksabayt ile büyük olan terabaytın ortasında bulunan değerdir.

Petabayt yani pb büyükten küçüğe sıralandığında 4. olan ölçü birimidir. 1 petabayt 1015, 250, 1,0245 ya da 1.125.899.906.842.624 şeklinde ifade edilir.

1 PB Kaç KB eder?

1 petabayt = 1099511627776 kilobayta denktir.

1 PB Kaç MB eder?

1 petabayt = 1073741824 megabayta denktir.

1 PB Kaç GB eder?

1 petabayt = 1048576 gigabayta denktir.

1 PB Kaç TB eder?

1 petabayt = 1.024 terabayta denktir.

1 PB Kaç EB eder?

1 petabayt = 0,0009765625 exabayta denktir.

1 PB Kaç ZB eder?

1 petabayt = 0.00093132257461548 zettabayta denktir.

1 PB Kaç YB eder?

1 petabayt = 9.09494702e-7 zettabayta denktir.



