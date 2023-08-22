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1 polis hayatını kaybetti, 2 polis ve 3 tarım işçisi ağır yaralandı... Korkunç kaza kamerada!

22.08.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de içinde üç polisin bulunduğu otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis ağır yaralandı. Römorkta bulunan 3 tarım işçisi de çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinden Edirne istikametine seyir halindeki polis memuru Hasan Burak Önder idaresindeki otomobil, aynı yöne giden üzerinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör römorkuna arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole savruldu.

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OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 POLİSİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 polis memuru itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinde, otomobil sürücüsü polis memuru Hasan Burak Önder’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Şarampole savrulan otomobildeki polis memurları M.D. ve O.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Traktör römorkunda balya işçisi olan 3 yaralı da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneyi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza

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