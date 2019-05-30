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1 polisin şehit olduğu çatışma soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan, 1 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı çatışmaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13’ü tutuklandı.

1 polisin şehit olduğu çatışma soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e çıktı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan, 1 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı çatışmaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13’ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 1 kişi tutuklanmıştı.
Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memuru Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya yaralandı. Çatışmada PKK'lı 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 22’si çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Abdullah Çiftçi, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.
Gözaltında bulunan diğer 28 şüpheli ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye götürüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Celal Ercan, Celal Yıldırım, Cindi Zincirkıran, Mehmet Alakuş, Zeki Alakuş, Besravi Atmaca, Fahrettin Alakuş, Fatma Alakuş, Mustafa Kahraman, Ömer Gül, Vakas Kılıç, Gazelay Alakuş ve Mehmet Salih Yıldız terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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1 polisin şehit olduğu çatışma soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e çıktı1 polisin şehit olduğu çatışma soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e çıktı1 polisin şehit olduğu çatışma soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e çıktı

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