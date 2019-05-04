İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Oxford Üniversitesi iş birliğiyle "Hakikat Sonrası Dünyada Kaos, Karmaşa ve İş Birliğinin Psikolojisi" temasıyla düzenlenen "1. Politik Psikoloji Sempozyumu", her iki üniversiteden akademisyenleri buluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1. Politik Psikoloji Sempozyumu'nun başlaması ve Prof. Lord John Alderdice'ye fahri doktora unvanı vermek üzere iki önemli etkinliği planladıklarını belirterek, politik psikoloji alanına sahip çıkmak için bu konudaki otorite kişilerle bilimsel alanda çalışmalar yapmaya başladıklarını bildirdi.

Politikacıların psikolojiye karşı mesafeli durduklarının altını çizen Tarhan, "Bizler üzerimize düşeni yapalım. Dünyada böyle bir ihtiyaç var. Bir hayalim var, medeniyetler mücadelesine baktığımız zaman dünyada küresel barış ve adalet olması için dünya parlamentosunun kurulması gerektiğini düşünüyorum. Her ülke eşit olarak bu dünya parlamentosunda temsil edilse ve orada her şey konuşulabilse, emin olun dünyadaki sorunlar çözülecektir." değerlendirmesini yaptı.