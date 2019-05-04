İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Oxford Üniversitesi iş birliğiyle "Hakikat Sonrası Dünyada Kaos, Karmaşa ve İş Birliğinin Psikolojisi" temasıyla düzenlenen "1. Politik Psikoloji Sempozyumu", her iki üniversiteden akademisyenleri buluşturdu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1. Politik Psikoloji Sempozyumu'nun başlaması ve Prof. Lord John Alderdice'ye fahri doktora unvanı vermek üzere iki önemli etkinliği planladıklarını belirterek, politik psikoloji alanına sahip çıkmak için bu konudaki otorite kişilerle bilimsel alanda çalışmalar yapmaya başladıklarını bildirdi.
Politikacıların psikolojiye karşı mesafeli durduklarının altını çizen Tarhan, "Bizler üzerimize düşeni yapalım. Dünyada böyle bir ihtiyaç var. Bir hayalim var, medeniyetler mücadelesine baktığımız zaman dünyada küresel barış ve adalet olması için dünya parlamentosunun kurulması gerektiğini düşünüyorum. Her ülke eşit olarak bu dünya parlamentosunda temsil edilse ve orada her şey konuşulabilse, emin olun dünyadaki sorunlar çözülecektir." değerlendirmesini yaptı.
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da politik psikoloji alanına yeni bir açıklama boyutu ve bakış açısı getirebilmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Psikoloji alanın son birkaç yıldır popüler olduğuna dikkati çeken Arıboğan, şunları kaydetti:
"Çünkü insanı anlamak, toplumu anlamak onun davranışlarına yön veren psikoloji faktörlerini değerlendirmeye almak çok önemli. Buna rağmen uluslararası ilişkiler disiplini çok ilgisiz kaldı. Çok standart olarak dünyadaki ilişkileri bir devletlerarası ilişkiler boyutunda değerlendirmeye ve diplomasi üzerinden anlamaya çalıştılar. Şimdi artık uluslararası ilişkiler alanı da bu yeni perspektifle zenginleşmeye başladı. Toplumların psikolojileri, kamuoyu algıları, liderlerin kişilik yapıları, toplumların tarihsel travmaları, ulusal hikayelerin üzerine bina eden anlatıların her biri çok önemli hale gelmeye başladı."
Açılış konuşmalarının ardından, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol, "Türkiye Duygu Haritası: İyi Oluş ve Düşmanlık" başlıklı sunum yaptı.
Sempozyumda, Kuzey İrlanda İttifak Partisi'nin 11 yıl boyunca liderliğini yapan, 1996 yılında İngiltere Kraliçesi tarafından Lordlar Kamarası'na "en genç üye" sıfatıyla seçilen Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Lord John Alderdice, hem politik psikoloji ve psikiyatri alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar hem de uluslararası ilişkiler alanında geliştirdiği projeler ve dünya barışına sunduğu katkılardan dolayı Üsküdar Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla fahri doktora unvanına layık görüldü.
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarhan, Alderdice'ye cübbesini giydirerek, fahri doktora unvanını takdim etti.
Törenin ardından "Kaos, Karmaşa ve İş Birliği" başlıklı konuşmasını yapan Prof. Alderdice, Kuzey İrlanda'daki barış sürecinde yer aldığı çalışmaları anlattı.
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