1 Rus’un öldüğü kaza paraşütlerin çarpışması sonucu meydana gelmiş

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 20. Ölüdeniz Hava Oyunları sırasında Rus uyruklu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın, iki ayrı paraşütün havada çarpışması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

20. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sırasında Rus uyruklu 1 paraşütçünün öldüğü, birisi ağır iki paraşütçünün ise yaralandığı kazanın detayları belli oldu. 4 Rus turistin karıştığı kazanın Babadağ’ın 1700 metre pistinden ikili atlayış yapan Pawel Trishin ve yanında yolcu olan Feder Chelyshev’u taşıyan paraşüt ile gene ikili atlayış yapan pilotluğunu Serge I Soliar ve yanında bulunan yolcusu Julia Shato’nun bulunduğu paraşütün havada süzüldükleri sırada çarpışmaları neticesinde meydana geldiği ortaya çıktı.

Pawel Thishin’in düştüğü yerde hayatını kaybettiği kazada, yaralanan Serge I Soliar ve Feder Chelyshev hastanede tedavi altına alındı. Diğer paraşütçü Julia Shato ise paraşüt ile normal bir şekilde Ölüdeniz Plajı’na iniş yaptı.



