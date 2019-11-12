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'1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru Türkiye'nin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Çorum'da dikilen 303 bin 150 fidan ile '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunu Endonezya'nın elinden aldı.

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Çorum'da dikilen 303 bin 150 fidan ile '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunu Endonezya'nın elinden aldı. Guinness Resmi Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, rekor tescil belgesini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye takdim etti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan yaklaşık 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluşturuldu. Bu 2023 noktadan biri olan Çorum'da 3 bin kişinin katılımıyla rekor seviyede fidan dikildi. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi.
'REKORA TANIKLIK ETTİM'
Guinness Resmi Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle tescil belgesini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teslim etti. Törende konuşan Guinness Resmi Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, Çorum'da 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoruna tanıklık ettiğini söyleyerek, "11 Kasım 2019 tarihinde bu rekora tanıklık ettim. Bu rekor şimdiye kadar 232 bin 647 ağaç ile Endonezya'ya aitti. Bu rekor şu andan itibaren, 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu resmi olarak onaylıyorum. Bu küresel ısınmaya karşı, dünya çapında yapılan büyük sosyal proje için de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
'TÜRKİYE ADINA TESCİL ETTİRİLDİ'
Bakan Pakdemirli ise 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında fidan diktikleri önemli noktalardan birinin de Çorum olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Çorum'da dün Guinness dünya rekoru denemesine hep beraber şahitlik ettik. Daha önce 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, dün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" dedi.
Pakdemirli, Çorum'un Celilkırı mevkiindeki rekor denemesinde 1 mimar, 2 spor hakemi, 2 serbest orman mühendisi, 70 bağımsız gözetmen ile bakanlıktan görevli 80 kişilik bir ekibin de görev aldığını söyledi. Pakdemirli, 60 parsele bölünen sahada her bir parselde bulunan bağımsız gözlemcilerin sonuçları bir tutanakla Guinness resmi hakemine teslim ettiklerini kaydetti.
'FİDAN DİKEN İNSAN FOTOĞRAFI ALBÜMÜ'
Bakan Pakdemirli, dünyanın 'en büyük on-line fidan diken insan fotoğrafı albümü' rekor denemesinin de devam ettiğini bildirerek, "11 Kasım'da fidan dikenlerin fidan dikim süresi ve sonrasında çektikleri fidan diken insan fotoğraflarını internet sitemize yüklemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın çektikleri fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gerekli olan teknik koşullar da sitede yer alıyor" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAFLI

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