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1 saatte tam 100 milyon lirası yandı! 'Cana gelmediği için mutluyuz'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 12:48
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Orman yangınlarından kurtulmaya çalışan Antalya'da bu sabah saatlerinde bir karton fabrikası yandı. Olay yerine yangının çıkışından 1 saat sonra geldiğini söyleyen fabrikanın sahibinin kardeşi 100 milyon liralık zararları olduğunu belirterek, "Cana gelmediği için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Antalya’da bir koli karton fabrikasında çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında kimse yaralanmazken, depo ve fabrika kullanılamaz hale geldi, yangının 100 milyon TL’lik büyük bir maddi zarara yol açtığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürüyor.

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VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Sabah saat 05.45 civarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 22052 Sokak’ta bulunan bir koli karton fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevlerin fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

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YAYILMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangının çevredeki konutlar ve seralara sıçramasını engellemek için yoğun bir çaba sarf eden ekipler, alevlerin geniş bir alana yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına almayı başardı. Fabrikanın deposu ve üretim alanları tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak, yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

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100 MİLYON TL'LİK HASAR

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir çalışma başlattı. Yangının neden olduğu maddi hasarın 100 milyon TL olduğu belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yangın sonrası fabrikanın durumu havadan dron ile görüntülendi.

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"MAKİNELERİMİZİ YENİ ALMIŞTIK, HEPSİ YANDI"

Fabrika sahibinin kardeşi Mehmet Uçan, yangın hakkında şunları söyledi: "Cana gelmediği için mutluyuz. Üzücü bir durum bu. Biz olay yerine gelene kadar, yaklaşık bir saat içinde tüm fabrika yanmış durumdaydı. Çalışmalar akşama kadar devam edecek. Burası, istihdam sağladığımız bir yerdi. Ortalama 100 milyon TL bir kaybımız var. Fabrika, 4 bin metrekarelik bir alandaydı ve tamamı kül oldu. İçeride hiçbir şey kalmadı. Makinelerimizi yeni almıştık; hepsi yandı. Ancak tekrar çalışıp küllerimizden doğacağız “dedi.

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"FABRİKANIN ÇOK BÜYÜK KAYBI VAR"

Yanan fabrikanın komşusu Hasan Alkış ise "Yangın sabah ezanı sırasında başladı. Burası kutu imalatı yapan bir fabrikaydı ve Türkiye genelinde ihracat yapıyorlardı. Fabrikanın çok büyük bir kaybı var. Hala dumanlar çıkıyor, soğutma çalışması sürüyor. Arabaları, forkliftleri, makineleri yandı. Alevler çok fazlaydı. Geçmiş olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın fabrika
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