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1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Sadece fotoğraf çekmek istemişti ama...

Fotoğraf çekilirken zamanlaması mükemmel kareler.

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

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Sosyal medyada yer alan ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, yağmurlu havada elindeki şemsiyeyle evinin saçağının akarı altında sakinleşmeye çalışan bir çocuk görülüyor.
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Çocuk bir süre bağırdıktan sonra hareket ediyor. İşte tam da o sırada hemen yanı başına yıldırım düşüyor.
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İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar.
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Çocuk büyük korku yaşıyor ama neyse ki olayı yaralanma yaşamadan atlatıyor.
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Sadece eğleniyorlardı.
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Kanada'da yaşayan bu adam arkasındaki tornado kasırgasına aldırış etmeden çimlerini biçmeye devam ediyor.
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1 saniye sonrası fotoğraf çekmek

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