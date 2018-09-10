1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Sosyal medyada yer alan ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, yağmurlu havada elindeki şemsiyeyle evinin saçağının akarı altında sakinleşmeye çalışan bir çocuk görülüyor.

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Çocuk bir süre bağırdıktan sonra hareket ediyor. İşte tam da o sırada hemen yanı başına yıldırım düşüyor.