1 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump’la Oval Ofis’te gerçekleştirilen ve başta sınır duvarı tartışması, Suriye politikası ve 2020 başkanlık seçimleri olmak üzere Amerika gündemini son zamanlarda meşgul eden meselelere odaklanan söyleşinin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Trump’ın sınır duvarı ödeneği konusunda Kongre’yle yürütülen müzakerelerden umudu kestiğini söylediğini yazıyor. Habere göre Trump, iki hafta içinde sona erecek müzakereleri “zaman kaybı” olarak nitelendirdi ve sınır duvarı inşası konusunda bundan sonra büyük olasılıkla başkanlık yetkileri doğrultusunda kendi başına hareket edeceğini söyledi. “Çok güzel bir müzakere masası hazırladım” diyen Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ise duvar karşıtı tavrıyla ülkeye büyük zarar verdiğini kaydetti. Sınırda acil durum ilan edebileceğinin sinyalini veren Başkan, hükümeti bir daha kapatma konusunu ise gündeme getirmedi. Söyleşi sırasında Suriye politikasını ve asker çekme kararını savunan Trump, “Suriye ve Afganistan’da bir türlü bitmek bilmeyen savaşlardan çekileceğimiz vaadiyle seçildim” dedi. Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana yüklü miktarda maddi zarara uğradığını söyleyen Trump, “Neyse ki paraya ihtiyacım yok, bu işi çok severek yapıyorum” dedi. 2020 seçimlerinde aday olmayabileceği şeklindeki söylentileriyse reddeden Trump, parti içinde büyük destek gördüğünü ve kimilerinin aday adayı olmak gibi bir niyeti olsa da karşısına ciddi bir rakip çıkacağına inanmadığını kaydetti. “Sola doğru savruluyor” şeklinde nitelendirdiği Demokrat Parti’nin 2020 aday adaylarını da değerlendiren Trump, California Senatörü Kamala Harris’in şimdilik en güçlü Demokrat aday olduğunu söyledi. Trump, istihbarat örgütleri başkanlarının Senato İstihbarat Komisyonu’nda bu hafta verdikleri ifadelere de değindi. Dün Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve diğer istihbarat şeflerini Beyaz Saray’a çağırdığını söyleyen Trump, “Verdikleri ifadelerin basın tarafından tamamen yanlış aktarıldığını söylediler,” şeklinde konuştu. Coats’la birlikte ifade veren FBI Başkanı Chris Wray ve CIA Başkanı Gina Haspel, İran nükleer anlaşması, IŞİD’in saldırı düzenleme kapasitesi ve Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetleri konusunda Trump’la çelişen açıklamalarda bulunmuştu.

Washington Post ise Senato’daki Cumhuriyetçiler’in Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ı destekleyerek IŞİD’in Suriye ve Afganistan’daki varlığının ve gösterdiği faaliyetlerin hala Amerika’nın ulusal güvenliği açısından bir tehdit unsuru olduğu yönünde oy kullandıklarını bildiriyor. Gazete, Cumhuriyetçi senatörlerin Trump’ın güttüğü dış politikayı eleştirme konusunda giderek daha rahat davrandıkları yorumunda bulunuyor. Habere göre Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın Başkan Trump’ın Afganistan ve Suriye’den asker çekme kararına karşı hazırladığı tasarı, Senato’da 23’e karşı 68 oyla kabul edildi. Tasarı, El Kaide ve IŞİD’i küresel tehdit unsurları olarak tanımlıyor ve bu unsurlarla mücadele için uluslararası katkılara, Suriye ve Afganistan’da istikrar sağlamak için diplomatik çabalara gerek duyulduğunu kaydediyor. Amerika’nın bu gruplarla savaşan askerlerini geri çekmesinin teröristlerin kritik bölgelerde yeniden yapılanmaya gitmesine olanak tanıyacağı ve Amerika’nın çekilmesiyle doğacak boşluğun Rusya ve İran tarafından doldurulacağı uyarısı da tasarıda yer alan maddeler arasında.