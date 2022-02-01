1 Şubat koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Vaka sayısı kaç bin oldu?

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken 1 Şubat vaka sayısının kaç olduğu merak konusu oldu. Vaka sayısı geçtiğimiz gün 93 bin 261 olarak açıklanmıştı. Peki 1 Şubat koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 1 Şubat koronavirüs vaka sayısı...

1 ŞUBAT VAKA SAYISI

1 Şubat 2022 Salı günü açıklanan koronavirüs tablosunda test sayısının 452 bin 173 olduğu belli oldu. Vaka sayısı ise 102 bin 601'e yükseldi. Bunun yanında vefat sayısı 198 oldu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 141 milyon 521 bin 551 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 57 milyon 437 bin 606, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 52 milyon 423 bin 383 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Aşılama ile ilgili vatandaşları uyaran Bakan Koca'nın açıklamasında, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin." ifadeleri yer aldı.

