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1 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

01.02.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce şans oyunu severin gözleri Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrilmiş durumda. Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Peki Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır? Sonuçlar, internetten ilan edilecek. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

1 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcının ardından birkaç dakikada belli oluyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına ulaşmak için gerekli olan linki haberimize ekledik. İşte detaylar...

1 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nereden sorgulanır?

1 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

1 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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