1 TB kapasiteli akıllı harici disk

Geçtiğimiz hafta Huawei için oldukça önemli bir haftaydı. Mate 20 ailesiyle birlikte akıllı saat gibi pek çok önemli cihazını daha tanıtan Çinli şirket, şimdi de ilginç bir aksesuarını kullanıcı karşısına çıkaracak.

ST310-S1 model numarasıyla görücüye çıkan yeni harici disk, rakipsiz bazı özelliklere sahip. Tamamen Mate 20 serisine özel üretilen ve birlikte çalışmak üzere tasarlanmış olan bu disk, daire şeklinde bir tasarıma ve 1 TB‘lık kapasiteye sahip. Cihazı üzerinde bulunan çıkış aracılığıyla telefona bağladığınızda, telefonunuz otomatik olarak diskin içine yedekleniyor. Ayrıca şarj adaptörünüzü diske bağladığınız takdirde telefonunuz şarj olurken bir yandan da yedeklenmiş oluyor. Dolasıyla şarj ederken araya diski bağlayarak ikinci bir iş yapmaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu noktada hızlı şarj sistemlerinin bazı versiyonları da destekleniyor: 5V/2A, 9V/2A ve 5V/4.5A’lik şarj seçenekleri disk tarafından desteklenirken, 40W’lık yeni hızlı şarj sisteminin desteklenmediğini görüyoruz.

Şimdilik sadece Mate 20 ailesiyle birlikte çalışabilecek olan cihazın fiyatı hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

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