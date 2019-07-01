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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Beşiktaş'ta kutlandı

İSTANBUL (AA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Beşiktaş’ta yapılan törenle kutlandı.
Beşiktaş Meydanı'ndaki törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kalyoncu, tüm denizcilik camiasının Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayarak Türkiye’nin Akdeniz başta olmak üzere karasularındaki etkinliğine dikkati çekti.

Türkiye’nin son dönemde denizcilik alanında yaptığı atılımları da hatırlatan Kalyoncu, Türk gemi sanayinin inşa ettiği çıkarma gemisi TCG Anadolu sayesinde Türkiye’nin uzun süre yakıt ikmali yapmadan dünyanın herhangi bir kıyısına çıkarma ikmali yaptığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından Beşiktaş Belediyesi Bando Ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Yüksek Okulu trampet ve bando takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı da gösteri yaptı.

Törenin ardından Kalyoncu ve beraberindekiler meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret ederek, dua etti.

Buradan Beşiktaş iskelesinde bekleyen Kıyı Emniyeti gemisine binen heyet, İstanbul Boğazı'na çelenk bıraktı ve Boğaz'da gerçekleştirilen töreni izledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı gemiler de Marmara Denizi'nde su takı oluşturdu.

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

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