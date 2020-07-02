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1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 10:00 | Son Güncelleme

Merakla beklenen 1 Temmuz koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 1 Temmuz koronavirüs tablosuna göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybederken, bin 192 kişiye ise COVİD-19 tanısı konuldu. Bakan Koca, 1 Temmuz koronavirüs tablosu konusunda sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla ö

1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz koronavirüs tablosu verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan 1 Temmuz koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu. Son 24 saatte 2 bin 311 kişinin daha iyileşmesiyle COVİD-19 tedavisi tamamlananların sayısı 175 bin 422 oldu.

1 Temmuz koronavirüs tablosu konusunda sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

1 Temmuz koronavirüs tablosu

1 Temmuz koronavirüs tablosu

Dünyada son durum

Koronavirüs tüm dünyada etkilerini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde şu ana kadar tespit edilen vak sayısı 10 milyon 691 bin 556 olurken, bunların 5 milyon 476 bin 721'i tedavi edildi. Şu anda 4 milyon 698 bin 660 aktif koronavirüs hastası bulunuyor.

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana koronavirüs nedeniyle 516 bin 175 kişi hayatını kaybetti.

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