1 Temmuz normalleşme: Türkiye'de bugünden itibaren hangi kısıtlamalar kalktı?

Türkiye dün gece son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, bugün normalleşme dönemine adım attı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece son kez geçerli oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni normalleşme süreciyle ilgili açıkladığı detaylara göre, nargileciler hariç tüm işletmeler ruhsatlarında yazan saatler arasında açık kalacak ve sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da yapılan Kabine toplantısında, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama programının hız kazanmasıyla birlikte Temmuz ayından sonra normalleşme sürecine geçilmesi kararı alınmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugün itibarıyla hafta içi gece boyunca ve pazar günleri tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasakları kalktı.

Kaldırılan bir diğer kısıtlama da şehirlerarası seyahatlere ilişkin.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat ve günlerde özel araçlarla izne tabi olan şehirlerarası seyahatler de serbest bırakıldı.

Genelgede, "1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaldırılan bir diğer kısıtlama da toplu taşıma araçlarıyla ilgili. Sabah 05.00 itibarıyla hem şehir içi hem de şehirlerarası toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlaması da kaldırıldı.

Ayrıca 65 yaş üzeri ve 18 yaş altındakilerin toplu taşıma kullanması üzerindeki yasaklara da son verildi.

Hangi işletmeler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı, nargileciler hariç halihazırda faaliyetlerine ara vermiş olan tüm işletmelerin 1 Temmuz itibarıyla yeniden faaliyete geçebileceğini açıklamıştı.

İşletmelere dair genelgede yer alan hususlar şöyle:

Sinema salonları faaliyet gösterecek

Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak

Oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar sona erdirilecek

Tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek

Müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00'e kadar yapılabilecek

Park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair kısıtlamalar kaldırılacak

Nikah ve düğünlerde halay çekmek serbest mi?

Nikah ve düğün törenleriyle ilgili kısıtlamaların da önemli bir bölümü kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek servisinin yapılmasına artık izin verilirken, müzik yayını ise 24.00'e kadar yapılabilecek.

Ayrıca bu tarz törenler için kişi sınırlaması da kaldırıldı.

Genelgede, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir" ifadesi yer aldı.

Genel kurul toplantıları ve konser ile festival gibi etkinlikler de açık alanlarda kişi başı 4, kapalı alanlarda da 6 metrekare yer sağlanması şartıyla gerçekleştirilebilecek.

Genelgede diğer hangi düzenlemeler yer alıyor?

Genelgede ayrıca kamu kurumların çalışma saatlerinin normale dönmesi ve sınır kapılarında uygulanacak yeni bazı düzenlemeler de yer alıyor.

Bu düzenlemelerle: