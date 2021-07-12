1 Temmuz normalleşme: Türkiye'de bugünden itibaren hangi kısıtlamalar kalktı?

Türkiye dün gece son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, bugün normalleşme dönemine adım attı.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece son kez geçerli oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın yeni normalleşme süreciyle ilgili açıkladığı detaylara göre, nargileciler hariç tüm işletmeler ruhsatlarında yazan saatler arasında açık kalacak ve sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da yapılan Kabine toplantısında, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama programının hız kazanmasıyla birlikte Temmuz ayından sonra normalleşme sürecine geçilmesi kararı alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugün itibarıyla hafta içi gece boyunca ve pazar günleri tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasakları kalktı.
Kaldırılan bir diğer kısıtlama da şehirlerarası seyahatlere ilişkin.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat ve günlerde özel araçlarla izne tabi olan şehirlerarası seyahatler de serbest bırakıldı.
Genelgede, "1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır" ifadeleri yer aldı.
Kaldırılan bir diğer kısıtlama da toplu taşıma araçlarıyla ilgili. Sabah 05.00 itibarıyla hem şehir içi hem de şehirlerarası toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlaması da kaldırıldı.
Ayrıca 65 yaş üzeri ve 18 yaş altındakilerin toplu taşıma kullanması üzerindeki yasaklara da son verildi.
İçişleri Bakanlığı, nargileciler hariç halihazırda faaliyetlerine ara vermiş olan tüm işletmelerin 1 Temmuz itibarıyla yeniden faaliyete geçebileceğini açıklamıştı.
İşletmelere dair genelgede yer alan hususlar şöyle:
Nikah ve düğün törenleriyle ilgili kısıtlamaların da önemli bir bölümü kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek servisinin yapılmasına artık izin verilirken, müzik yayını ise 24.00'e kadar yapılabilecek.
Ayrıca bu tarz törenler için kişi sınırlaması da kaldırıldı.
Genelgede, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir" ifadesi yer aldı.
Genel kurul toplantıları ve konser ile festival gibi etkinlikler de açık alanlarda kişi başı 4, kapalı alanlarda da 6 metrekare yer sağlanması şartıyla gerçekleştirilebilecek.
Genelgede ayrıca kamu kurumların çalışma saatlerinin normale dönmesi ve sınır kapılarında uygulanacak yeni bazı düzenlemeler de yer alıyor.
Bu düzenlemelerle:
Türkiye'nin sınır kapılarından girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen Türk vatandaşlarına sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin veriliyor ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum