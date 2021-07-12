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1 Temmuz normalleşme: Türkiye'de bugünden itibaren hangi kısıtlamalar kalktı?

12.07.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dün gece son kez uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, 1 Temmuz itibariyle normalleşme dönemine adım attı. İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz'da başlayan normalleşme süreciyle ilgili açıkladığı detaylara göre, nargileciler hariç tüm işletmeler ruhsatlarında yazan saatler arasında açık kalacak. Sokağa çıkma yasaklarının tamamı kalktı.

1 Temmuz normalleşme: Türkiye'de bugünden itibaren hangi kısıtlamalar kalktı?

Türkiye dün gece son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, bugün normalleşme dönemine adım attı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece son kez geçerli oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni normalleşme süreciyle ilgili açıkladığı detaylara göre, nargileciler hariç tüm işletmeler ruhsatlarında yazan saatler arasında açık kalacak ve sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da yapılan Kabine toplantısında, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama programının hız kazanmasıyla birlikte Temmuz ayından sonra normalleşme sürecine geçilmesi kararı alınmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugün itibarıyla hafta içi gece boyunca ve pazar günleri tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasakları kalktı.

Kaldırılan bir diğer kısıtlama da şehirlerarası seyahatlere ilişkin.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat ve günlerde özel araçlarla izne tabi olan şehirlerarası seyahatler de serbest bırakıldı.

Genelgede, "1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaldırılan bir diğer kısıtlama da toplu taşıma araçlarıyla ilgili. Sabah 05.00 itibarıyla hem şehir içi hem de şehirlerarası toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlaması da kaldırıldı.

Ayrıca 65 yaş üzeri ve 18 yaş altındakilerin toplu taşıma kullanması üzerindeki yasaklara da son verildi.

Hangi işletmeler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı, nargileciler hariç halihazırda faaliyetlerine ara vermiş olan tüm işletmelerin 1 Temmuz itibarıyla yeniden faaliyete geçebileceğini açıklamıştı.

İşletmelere dair genelgede yer alan hususlar şöyle:

  • Sinema salonları faaliyet gösterecek
  • Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak
  • Oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar sona erdirilecek
  • Tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek
  • Müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00'e kadar yapılabilecek
  • Park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair kısıtlamalar kaldırılacak

dugunler

Nikah ve düğünlerde halay çekmek serbest mi?

Nikah ve düğün törenleriyle ilgili kısıtlamaların da önemli bir bölümü kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek servisinin yapılmasına artık izin verilirken, müzik yayını ise 24.00'e kadar yapılabilecek.

Ayrıca bu tarz törenler için kişi sınırlaması da kaldırıldı.

Genelgede, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir" ifadesi yer aldı.

Genel kurul toplantıları ve konser ile festival gibi etkinlikler de açık alanlarda kişi başı 4, kapalı alanlarda da 6 metrekare yer sağlanması şartıyla gerçekleştirilebilecek.

Genelgede diğer hangi düzenlemeler yer alıyor?

Genelgede ayrıca kamu kurumların çalışma saatlerinin normale dönmesi ve sınır kapılarında uygulanacak yeni bazı düzenlemeler de yer alıyor.

Bu düzenlemelerle:

  • Konaklama tesislerine yönelik kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verildi
  • Konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için tedbir alınıyor
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönüldü
  • Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan Türkiye'ye giden kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verildi
  • Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye giden kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürüldü

  • Türkiye'nin sınır kapılarından girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen Türk vatandaşlarına sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin veriliyor ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanıyor

  • Covid aşıları hakkında merak edilenler ve yanıtları
  • Covid aşısı: MHRS ve e-nabız üzerinden randevu nasıl alınır, kimler aşı olabilir?
  • Covid 19 aşılarının farkları neler?
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşılama neden yavaş ilerliyor?
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