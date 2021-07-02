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1 Temmuz reyting sonuçları: 1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?

02.07.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz 2021 reyting sonuçları için bekleyiş başladı. 1 Temmuz Perşembe günü Kazara Aşk, Kefaret, Seksenler, MasterChef, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

1 Temmuz reyting sonuçları: 1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?

Birbirleri ile yarışan yapımların 1 Temmuz reyting sonuçları bugün itibariyle belli oluyor. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Yeni dizi Kazara Aşk, Seksenler ve Kefaret reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 1 Temmuz reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

1 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

1 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Müge Anlı ile Tatlı Sert Kazara Aşk dizisi
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