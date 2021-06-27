1 Temmuz sonrası nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Merakla beklenen yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile ilgili soruların cevap bulduğu genelgede nargile kafeler açık mı sorusunun cevabı da bulunuyor. Nargile kafeler pandemi sebebiyle uzun süredir faaliyetlerine geçici olarak ara vermişti. Peki 1 Temmuz'dan itibaren nargile kafeler açık mı?

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN NARGİLE KAFELER AÇIK MI?

Salgının yayılımı açısından büyük bir ciddi risk oluşturması sebebiyle faaliyet konusu nargile salonu ya da kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya dek ara verilmesine devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi bir süre daha yapılmayacak.

SİNEMA SALONLARI FAALİYETE DEVAM EDECEK Mİ?

Sektörün talebi ile beraber faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeniden faaliyet gösterecekler. Ayrıca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ya da sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık ya da kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da artık uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI TÜMÜYLE KALKIYOR

1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmadan sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları tamamen sonlanacak ve bu tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması artık kaldırılacak.

