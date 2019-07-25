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1 TL hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesinde yuttuğu madenî para boğazında kalan 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.Alınan bilgiye göre göre, 3 yaşındaki Yunus Emre K, evde oyun oynadığı sırada yerde bulduğu parayı ağzına attı.

1 TL hastanelik etti

Bursa’nın İnegöl İlçesinde yuttuğu madenî para boğazında kalan 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre göre, 3 yaşındaki Yunus Emre K, evde oyun oynadığı sırada yerde bulduğu parayı ağzına attı. Bozuk para boğazına kaçtı. Aniden fenalaşan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada çekilen röntgende küçük çocuğun boğazına metal para kaçtığı anlaşıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük Yunus, boğazında kalan paranın çıkarılması için Bursa’ya sevk edildi. Bursa Şehir hastanesinde yapılan müdahale sonucu paranın çıkarıldığı öğrenildi.

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