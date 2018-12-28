1 TL ile 350 kilometre yol giden elektrikli otomobil ürettiler

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı tarafından tasarlanıp üretilen, elektrikle çalışan otomobil, 1 TL ile 350 kilometre yol gidebiliyor. Takımın üyelerinden Furkan Pınarlı, hayallerinin kendi firmalarını açıp seri üretime geçmek olduğunu söyledi.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir grup tarafın üretilen elektrikli otomobil, kentte gerçekleşen Bilim Şenliği’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenlikte yoğun ilgi gören otomobili üreten takımın üyesi Furkan Pınarlı, araçlarının Eco-Marathon ve TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmalarına katılıp Türkiye 1’inciliği ve Dünya 7’nciliği kazandığını söyledi. Aracın 1 TL ile 350 kilometre yol gidebildiğini vurgulayan Kabaklı, otomobilin tüm malzemelerinin kompozit ve karbon fiberden oluştuğunu ve maksimum hızının 85 km, ağırlığının ise sadece 90 kilo olduğunu belirtti.

DESTEK BEKLİYORUZ

Hedeflerinin ileride kendi firmalarını açıp otomobili seri üretime geçirmek olduğunu belirten Kabaklı, böylelikle verimliliği üst seviye olan bir aracın ülkeyi kalkındıracağını ayrıca çevre sağlığını da tehdit etmeyeceğini dile getirdi. Kabaklı, hayallerini gerçekleştirmek adına iş insanlarından destek beklediklerini ifade etti.

