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1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi.

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo skunk maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona imza attı. Balkan ülkelerinden Arnavutluk üzerinden yasa dışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, 15-30 Eylül tarihleri arasında 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.

TEM Otoyolu’nda nefes kesen operasyon
Kapukule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan tekstil ürünü taşıyan 2 ayrı minibüsü yakın takibe alan polis, İstanbul il sınırlarına girdikten sonra Silivri-Kınalı mevkisinde operasyonun düğmesine bastı. TEM Otoyolu’nda durdurulan minibüsteki 1’i Afganistan uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına alan narkotik polisi, araçta yapılan aramalarda 1 ton 800 kilo skunk maddesi ele geçirdi.

Yangın tüpleri içinde Avrupa’ya eroin sevkiyatı polise takıldı
Küçükçekmece, Fatih ve Esenyurt’ta ihbar edilen bir tırı adım adım izleyen emniyet güçleri, Türkiye’den Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapılan tıra operasyon düzenledi. Tırda yangın tüpleri içine zulalanmış 60 kilo eroin ve 13 kilo kokain maddesi ele geçirilirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sekiz ilçede 6 ayrı operasyon
Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde 6 farklı operasyonda toplam 1 ton 881 skunk, eroin, kokain ve reçine esrar ile silahlar ele geçirildi. Toplam 1 ton 881 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun, İstanbul’da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarlar arasında olduğu ileri sürüldü.

İkisi yabancı uyruklu 14 şüpheli de tutuklandı
Emniyette sorguya alınan 2’si yabancı uyruklu 14 şüphelinin, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Öte yandan İstanbul’da yılbaşından bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 10 tonun üzerinde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği öğrenildi.

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu
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