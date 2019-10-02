1 ton 881 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detayları belli oldu

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo skunk maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona imza attı. Balkan ülkelerinden Arnavutluk üzerinden yasa dışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, 15-30 Eylül tarihleri arasında 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.

TEM Otoyolu’nda nefes kesen operasyon

Kapukule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan tekstil ürünü taşıyan 2 ayrı minibüsü yakın takibe alan polis, İstanbul il sınırlarına girdikten sonra Silivri-Kınalı mevkisinde operasyonun düğmesine bastı. TEM Otoyolu’nda durdurulan minibüsteki 1’i Afganistan uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına alan narkotik polisi, araçta yapılan aramalarda 1 ton 800 kilo skunk maddesi ele geçirdi.