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1 ton bamya yola savruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 00:11 | Son Güncelleme

Karacabey-Bursa yolunda kontrolden çıkan kamyonet yan yattı.

1 ton bamya yola savruldu

Karacabey-Bursa yolunda kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Kilosu 30 lira olan yaklaşık 1 ton bamya yola savrulurken, kaza sonucu 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Kaza, gece 23.00 sularında Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, Bursa istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yattı. Kilosu 30 lira olan yaklaşık 1 ton bamya kamyonetten yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen sürücüyü ayakta tedavi ederken, jandarma ekipleri de olası bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza sonucu Karacabey-Bursa yolunda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yola savrulan bamyaların toplanmasının ardından, kamyonet yoldan kaldırılırken, Karacabey-Bursa yolu tekrar trafiğe açıldı.

1 ton bamya yola savruldu

1 ton bamya yola savruldu

1 ton bamya yola savruldu

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