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1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Kestel Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karadeniz günlerinde 1 ton hamsi ücretsiz olarak ikram edildi.

Kestel Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karadeniz günlerinde 1 ton hamsi ücretsiz olarak ikram edildi. Ekmek arası hamsi yemek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Kestel Belediyesinin düzenlediği Karadeniz günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurulan stantlarda Karadeniz bölgesine ait peynirinden yağına, fasulyesinden çayına kadar her şeyi alma fırsatı bulan vatandaşlar, gösterilerle de gönüllerince eğlendi. Horon tepen gençler, alanı dolduranları da hareketlendirdi. Belediye tarafından ikram edilen ekmek arası hamsi almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 1 ton hamsinin ücretsiz olarak dağıtıldığı alanda, balık yemeyen kalmadı.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır programda yaptığı konuşmada, "Karadeniz bölgesi, köklü geçmişi, misafirperverliği, dünya çapında yaylaları, yemekleri, horonu ve insanın bağrını yakan aşk türküleriyle herkesin dikkatini çekmiştir. Bizler de bu programları düzenleyerek memleket topraklarına dokunamamış ve havasını teneffüs edememiş vatandaşlarımız için ayağına getiriyoruz. Bir hafta boyunca bu coşkuyu yaşatmaya çalışacağız. Ev sahipliği yaptığımız bu etkinlikte insanlarımızın balık tüketimine dikkat çekmek için balık ikramında bulunduk. Bu toprakların her bir değerini kardeşliğimizle taçlandıracağız. Belediyemizin düzenlediği kültür etkinliklerine uzaktan yakından herkesi davet ediyorum. İnşallah hafta boyu sürecek olan konserlerle de özlemleri bir nebzede olsa dindireceğimizi düşünüyorum" dedi.

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