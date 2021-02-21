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1 tondan fazla kömürün bulunduğu bodrumda korkutan yangın

21.02.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir tondan fazla kömürün bulunduğu kömürlükte çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi 6030 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 tondan fazla kömürün bulunduğu bodrumda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Paniğe sebep olan yangında maddi hasar meydana geldi. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı.

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