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1 tonluk 'Herkül' 16 bin liraya satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

1 tonluk 'Herkül' 16 bin liraya satıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı. 1 tonluk 'Herkül' adlı boğa, 16 bin liradan alıcı buldu.
Sandıklı'da her hafta pazar günü açılan hayvan pazarı, bu hafta kurbanlık satışları için kuruldu. Çevre ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar pazarda yoğunluk oluşturdu. Hayvan üreticileri satışların durgun olduğunu söyledi. Pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 5 bin 500 lira ile 16 bin lira arasında, küçükbaşlar ise 1000 ile 2 bin lira arasında satışa sunuldu.
1 TON AĞIRLIĞINDA
Pazardaki kurban satıcılarından Ahmet Çelik'in sahibi olduğu 'Herkül' adlı 1 tonluk boğa 16 bin liraya alıcı buldu. Ahmet Çelik, "1 ton ağırlığında, 16 bin lira. Bu sene uygun fiyatlarımız. Geçen seneye nazaran fiyatlarımız aynı. Buna 'Herkül' adını verdik. Bu evimizin tosunuydu. Evimizde yetiştirmiştik. Allah kabul etsin kurbanlık için verdik. Buna benzer uygun fiyatta boğalarımız var. Onların 12- 13 gibi fiyatları değişiyor. Hayvan ufaldıkça parası da düşüyor" dedi.
'HAYVAN ÇOK FAZLA AMA MÜŞTERİ YOK'
Satıcı Kamil Türkavcı, "Bundan bir ay önce kurbanlık satmaya başladık. Bu pazarda satışlar başladı. Hayvan çok fazla ama müşteri yok. Bir ay önce satış yapan arkadaşlar var. Erken satan arkadaşlar var. Onlar biraz daha şanslı."
Kurbanlık yetiştiren İbrahim Özcan ise pazarda alım satım olmadığından yakındı. Yurt dışından ülkeye hayvan getirileceği haberlerini duyduklarını ancak bunu istemediklerini anlatan İbrahim Özcan, "Bizim malımız bize yetiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

1 tonluk 'Herkül' 16 bin liraya satıldı1 tonluk 'Herkül' 16 bin liraya satıldı1 tonluk 'Herkül' 16 bin liraya satıldı1 tonluk 'Herkül' 16 bin liraya satıldı

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