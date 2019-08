1 tonluk 'Minik' ve Tosuncuk' alıcılarını buldu

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Kurban Bayramı'na günler kala, 1'er ton ağırlığındaki 'Minik' ve 'Tosuncuk' adlı kurbanlıklar her biri 20 bin TL'den satıldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sinan Mahallesi'nde kurulan kentin en büyük hayvan pazarında hareketlilik arttı. Pazarda en büyük ilgiyi ise 2,5 ve 3 yaşındaki simental cinsi boğalar gördü. 'Minik' ve 'Tosuncuk' adı verilen 1'er ton ağırlığındaki kurbanlıkların her biri 20 bin TL'den satıldı. Hayvanların sahibi Şehabettin Çiçek, yaklaşık 300 büyükbaşı veteriner kontrolünde yetiştirdiklerini söyledi. Yetiştirdiği Minik ve Tosuncuk'un elindeki en büyük hayvanlar olduğunu ifade eden Çiçek, "Biz kurbanlıkları kendi çiftliğimizde organik besinler ile yetiştiriyoruz. Ayrıca düzenli olarak veteriner kontrolünden geçiriyoruz. Bu sene kurbanlıklara talep güzel. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız var. 450 kilodan 1 tona kadar kurbanlıklarımız mevcut. Bu nedenle alıcılarımız bizden memnun kalıyor. İki tanede 1'er tonluk kurbanlıklarımız vardı. Kurbanlıklarımızın birine 'Tosuncuk', diğerine ise 'Minik' isimlerini verdik. Bunların her biri yaklaşık 20 bin TL değerindeki boğalarımız . Her ikisi de çok şükür satıldı. Bu yıl için fiyatları zaten belediye belirlemişti. Kilosu 20 TL'den satılıyor" dedi.