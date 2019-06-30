Türkiye'nin özel sektör aracılığıyla sadece ekonomik olarak IKBY ile kazanç temelinde ilişki içerisinde olmadığını ifade eden Dizayi, bunun aynı zamanda dostluk ve kardeşliğin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin özel sektör ve altyapı alanındaki tecrübesinin dünyada gözde örneklerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'deki tecrübelerden IKBY'deki iş adamlarının yararlanabileceğini söyledi.

Zirveye IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ile Türkiye ve Irak'tan çok sayıda iş adamı katıldı.

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "1.Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

Dizayi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, "Görüşmede birçok konu ele alındı. Bunlardan biri de ekonomik ilişkilerin artırılması ve Irak'ın genelinde ticaret hacminin artırılmasıydı." dedi

- "Zirve, Irak'ın yeniden imarında önemli"

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay da Türkiye'nin komşusu Irak ile ikili ticari ve yatırım alanında ilişkilerini geliştirmeyi arzu ettiğini söyledi.

Irak'ta yakın dönemde yaşanan sorunların geride bırakılmasıyla ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin beklendiğini dile getiren Karaçay, "Bu bağlamda zirvenin özellikle Irak'ın yeniden imarında önemli bir ayak olduğunu düşünüyoruz. Zira Türk firmaları, müteahhitlerimiz her alanda faaliyet gösteren iş adamlarımız ve tüccarlarımız bu konuya özel ilgi gösteriyor. Irak'ın özellikle DEAŞ teröründen zarar görmüş bölgelerindeki yeniden imar faaliyetlerinin başlamasıyla hem bölgenin yeniden kalkınmasına ve imarına katkı sunulmuş olacak hem de gerek ülkemizin ihracatına gerekse firmalarımızın kendi ticaretlerinin gelişmesine katkı sağlanacak." diye konuştu.

TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ise Türkiye'nin farklı bölgelerinde 70 iş adamının zirveye katıldığını bilgisini verdi.

Zirvenin iki ülkedeki iş adamlarını buluşturduğunu dile getiren Kılıç, "Hem dostluğumuz hem ticaretimiz gelişiyor. Gerçekten Irak ve bölgesel yönetim bizim için çok önemli. Zaten şu an önemli ticari partnerimiz Irak ve IKBY'dir. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

