HAKKARİ (AA) - "1.Ulusal Hakkari Film Festivali" kapsamında düzenlenen Kısa Metrajlı Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen törende, dereceye giren filmlerin gösterimi yapıldı.
Kısa Metrajlı Film Yarışması'nda, birincilik ödülü "Elma", ikincilik ödülü "Av Dönüşü", üçüncülük ödülü de "Hikayeci" filmlerine gitti.
Jüri özel ödülü ise "Dikenli Tel" filmine verildi.
Dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından jüri üyelerine de plaket sunuldu.
Vali Yardımcısı Mustafa Pala, törende yaptığı konuşmada, festivalin önemine değinerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
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