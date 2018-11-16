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1. Ulusal Yozgat Basilica Therma Buluşma Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:52 | Son Güncelleme

Yozgat Valisi Kadir Çakır: - "Bu mirası el birliği, gönül birliğiyle korumamız, sahip çıkmamız gerekiyor" - Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel: - "Buranın tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Yozgat'ta, 1. Ulusal Yozgat Basilica Therma Buluşma Günleri düzenlendi.

Yozgat Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen programda, akademisyenler, turizm firma temsilcileri ve turizm yatırımcıları, Roma hamamını inceleyip bilgi aldı.

Söz konusu yerle ilgili bilgiler veren Vali Kadir Çakır, "Burada hem sıcak su hem tarih var. Kralların kullandığı bir alan. Bizim bu coğrafyamız dünyanın en büyük medeniyetlerinin yaşadığı bir coğrafya. Kültür, turizm ve sağlık açısından burası önemli bir yer. Artık buranın değerinin farkına herkes vardı. Onun için bu mirası el birliği, gönül birliğiyle korumamız, sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de Roma medeniyetinin gittiği her yerde hamamların yapıldığını belirtti.

Dünyada Romalılar tarafından yapılan ve bugüne kadar içinde doğal sıcak suya sahip iki yapının bulunduğunu savunan Açıkel, şunları kaydetti:

"Birisi İngiltere'de, birisi Sarıkaya'da. Orası yılda 1,5 milyon turist çeken bir müze haline dönüştürülmüş, buradaki hamamın dörtte biri kadar değil. Bizim suyumuz daha şifalı. Buradaki hamamın sütunlarında Roma'nın gücünü simgeleyen boğa başı figürü var. Yanında da dili dışına çıkmış yılan figürü bulunuyor. O da sağlığı simgeliyor. Bu yerin aynı zamanda bir sağlık merkezi olduğunu düşünüyoruz. Hem sağlık hem kültür turizminin yanında inanç turizmi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Buranın tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Roma hamamı tanıtım Yozgat

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