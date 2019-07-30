HABER

1. Uluslararası Avanos-Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 00:44 | Son Güncelleme

1. Uluslararası Avanos-Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali başladı

NEVŞEHİR (AA) - "1. Uluslararası Avanos-Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali" Nevşehir'in Avanos ilçesinde başladı.

Avanos Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Avanos-Kapadokya Dünya Halk Dansları Festivali", Avanos Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, festivalin açılışında, Avanos'ta kültür sanat alanında çeşitli etkinliklerin yapıldığını belirterek kendilerine düşenin daha fazlasını yapmak için çaba sarf etmek olduğunu söyledi.

Festival ve organizasyonların bölgeye ve ilçeye kattığı değere vurgu yapan İbaş, "Bunları biz artırmak istiyoruz ve her sene yaz aylarını dolu dolu geçirmek istiyoruz. Uzun zamandır yapmadığımız turizm ve el sanatları festivalimiz var. Yaklaşık 15 yıldır bu festivali düzenlemiyoruz. Özellikle üniversitemizin desteğiyle onların yaptığı el sanatları sempozyumu ile festivali birleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Meksika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den katılım sağlayan halk oyunu grupları ülkelerine özgü danslarla renkli görüntüler oluşturdu.

Festival 31 Temmuz'da sona erecek.

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır
Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya nükleer uyarıAvrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya nükleer uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avanos Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Samsun'da silahlı kavga! 2 kardeşten biri öldü biri yaralandı

Samsun'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

PKK'ya katılmak için Mardin'e gelen kadın ve iş birlikçileri yakalandı

PKK'ya katılacaklardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.