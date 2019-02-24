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"1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 18:44 | Son Güncelleme

Yazarlar, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" kapsamında gerçekleştirilen imza günü ve söyleşi programlarında kitapseverlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" devam ediyor.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birçok yazar, imza günü programlarında kitapseverlerle bir araya geldi.

Yazarlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen festival kapsamında okurları için kitaplarını imzaladı.

Aralarında Erhan Afyoncu, Hayati İnanç, Ahmet Turgut, Bekir Develi, Gürbüz Azak, Üstün İnanç, Mehmet Nuri Yardim, Cemal Öztürk, Metin Önal Mengüşoğlu, Necip Tosun, Tarık Tufan, Mustafa Uluçay ve Emrah Mete'nin de bulunduğu yazarlar, sevenleriyle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

- "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nden ümitlendim"

"Yazıklar Çıkmazı", "Yağmur Kanla Başladı", "Makedonya Gamzesi" ve "Yalnız Değilsiniz" gibi kitapların yazarı Üstün İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültürel bakımdan en çetin dönemde olduğunu söyledi.

İnsanlarda okuma tembelliğinin belirdiğine işaret eden İnanç, "Zaman içerisinde bu düzeltilirse Türkiye 'take off'a girer, uçar." dedi.

İnanç, 12 yaşından bu yana kitap okuduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eski, 1940'lı 1950'li yılların sonundaki insan nesliyle şimdiki kuşak arasında büyük bir olumsuzluk durumu var. Bunun sebebi, sanayi toplumunun birdenbire refah durumuna girmesi. Cep telefonuyla bir şeyler yapılmasın demiyorum ama diğer taraftan da okunacak. Filmler, televizyonlar seyredilecek, seyredilmesin diye bir şey ama mutlaka okunacak. Fuarların gelişmesi çok iyi. Ben burayı çok sevdim, Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nden ümitlendim. Sanırım zaman içerisinde oturur."

- "Münevverin bu türlü gelişmeleri takip etmesi istikametlendirici oluyor"

"Babıali'den Geçen Adamlar", "Deli Yusuf", "Bütün Sırlarıyla Türkler" ve "Deli Balta" gibi eserlere imza atan yazar Gürbüz Azak da bu tür fuarların yeni yeni zenginleştiğini ve son derece yazarlı olduğunu dile getirdi.

Fuar atmosferinin koklanmasının bile rahatlatıcı olduğunu vurgulayan Azak, "İnşallah daha da sürer. Biz okurlarımızı, okurlarımız bizi tanımış, duymuş, görmüş olurlar. Hepimiz için tatlı birer hatıra olur. Özlem gideriyoruz, kitaplarımızı imzalıyoruz. Sevinç sebebi, hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Azak, kültürel faaliyetlerin aksamadan yürümesi gerektiğine değinerek, "Münevverin bu türlü gelişmeleri takip etmesi ve takip edilmesi kültürel manada istikametlendirici oluyor. Kendimizi, ülkemizi, değerlerimizi tanıyor ve tanıtıyor olmak mutluluk verici. Dilerim yorulmayız, ziyaretçilerimiz yazarlarımız bundan böyle daha aktif hale gelirler. Diyecekleri varsa sadece yazmakla olmaz, karşılıklı görüşmekle de birbirimize aktarmış oluruz. Anadolu Ajansı'nın bu türlü faaliyetleri de son derece olumlu." ifadelerini kullandı.

Kitaba olan yakınlığın zaman geçtikçe arttığının altını çizen Azak, bilinenlerin okuyucuya aktarılmasının bir görev olduğunu sözlerine ekledi.

Mustafa Kutlu'nun "Onur Yazarı" olduğu, "Bir Uzun Hikaye" temalı festival kapsamında ayrıca, gün boyu gerçekleştirilen söyleşi programlarına farklı yazarlar konuk oldu.

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