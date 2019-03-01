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1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı: - "Kitabımın inşallah hem okuyanlara hem gençlere yöneticilikle ilgili özellikleri kazandırabilmek adına faydalı olacağını ümit ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ''Yönetimde 40 Dörtler'' adıyla kaleme aldığı kitabı için imza günü düzenledi.

Baraçlı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki 1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nde, güncellenerek ikinci baskısı yayımlanan ''Yönetimde 40 Dörtler'' kitabını imzalayarak okuyucularına takdim etti.

Hayri Baraçlı, Avrasya Kitap Fuarı Festivali'nin çok önemli organizasyon olduğunu belirtti.

Fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Baraçlı, ''Bütün İstanbul halkı, bilhassa öğrenciler burada kitap stantlarını ziyaret ediyor. Hakikaten kitap sevgisini burada yaşamak için gelip görmek gerekir. Onun için bizlerin bu noktada hizmetleri devam edecek inşallah.'' diye konuştu.

Baraçlı, kendisinin de kitaplarını genç okuyuculara imzalarken heyecanlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''İnşallah bu kitap fuarı önümüzdeki yıllarda da çok büyük hizmetler sunacaktır. Benim kitabım yönetimle ilgili bir kitap. Hem üniversitedeki akademik çalışmalarım hem de özel sektör ve kamu uygulamaları neticesinde böyle bir kitabı yazdık. İnşallah hem okuyanlara hem gençlere yöneticilikle ilgili özellikleri kazandırabilmek adına faydalı olacağını ümit ediyoruz."

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İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı imza günü kitap

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