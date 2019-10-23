HABER

1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Edirne’de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Sultan 2.

Edirne’de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde 1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu düzenlendi.
Tıp eğitimi ve uygulamalarının Sultan 2. Bayezid Külliyesi Tıp Medresesi’nde başlangıcının 531. yılında, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Trakya Üniversiteler Birliği iş birliğinde “Tıp Eğitimi Programlarının Akreditasyon Süreçleri” temasıyla “1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu”, Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirildi.

“Geçmişten aldığımız misyonu, geleceğe taşıyoruz”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyum sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “6 Balkan ülkesinden temsilcimiz var. Türkiye genelinden de 25 Tıp Fakültesinden konusunun uzmanı tıp eğitimcisi şu anda burada, toplantımızda. Bu toplantı, Türkiye’deki hem ileri tıp eğiticilerini bir araya getiriyor hem de Balkanlar’daki tıp eğitimcilerini bir araya getiriyor. Türkiye’nin kalite konusundaki, akreditasyon konusundaki tecrübelerini Balkanlar’la paylaşacağı, kendi arasında istişare edeceği ve daha ileriye götüreceği önemli bir toplantıya Edirne hem de Sağlık Müzesi’nde 1488 Tıp Fakültesi’nde kurulduğu yerde, eskiden aldığı misyonla ileriye götürecek şekilde devam ediyor” dedi.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Marieke Vervoort: Dünya şampiyonu Belçikalı kadın sporcu ötanazi ile yaşamına son verdiMarieke Vervoort: Dünya şampiyonu Belçikalı kadın sporcu ötanazi ile yaşamına son verdi
“Soğuk hava astım ataklarını tetikliyor”“Soğuk hava astım ataklarını tetikliyor”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.