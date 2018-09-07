Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş, "Kongrenin ana hedefi, diş hekimliğinde sterilizasyonun önemini bir kere daha vurgulamak. Ağızda hijyen, klinikte güven sloganıyla kongrenin temasını vurgulamış oluyoruz." dedi. SAÜ, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Deneysel, Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği (BİOSAD) iş birliğiyle SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen "1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi"nde diş hekimliğinin tüm alanlarında dental ve oral kökenli enfeksiyonlara, bu enfeksiyonların tedavisinde tercih edilen yöntemlerin akılcı ve doğru kullanımına dikkat çekilmesi gibi konular ele alındı. Kongrede konuşan Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, kongrenin ülke toplum sağlığına fayda sağlayacağını belirterek kongreyi düzenlemede emeği geçenlere teşekkür etti, İl Sağlık Müdürlüğü olarak kongreye ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Öğütlü, "Sakarya çok güzel bir şehir, hocalarımız sizlere bir program hazırlamış kongre sonrası kenti gezerek dinlenmiş olacağınızı ümit ediyorum. Kongreye katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Herkese güzel ve başarılı bir kongre diliyorum." dedi.

Kongre hakkında AA muhabirine bilgi veren SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş, son 1 yılda diş hekimliğinde enfeksiyonların önemini, bu konuda kullanılan antibiyotiklerin zaman zaman etkin olamadığını ve bu gözlemler sonrasında dental enfeksiyonları bir toplum sağlığı problemi olarak gündeme aldıklarını söyledi. Dental enfeksiyonların enine boyuna konuşulması gerekiğini ve bu nedenle böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade eden Altındiş, şunları kaydetti: "Toplantıda bu konuları enine boyuna değerlendiriyoruz. Toplantının diğer önemli konusu ise diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı. Sadece diş hekiminin yazdığı antibiyotiklerin etkin olmasıyla alakalı değil, hastanın da bu antibiyotik kullanımıyla uyumu ve reçeteye dikkat etmesiyle çok alakalı. Akılcı antibiyotik kullanımı genel tıpta belli bir noktada konuşuldu, tartışıldı. Diş hekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımının da muhakkak daha titizlikle konuşulması gerekiyor. Bu kongrenin diğer farklı alanı diş hekimliği öğrencilerinin de bu konuya ilgi göstermesi. Kongreye ücretsiz katılarak diş hekimliğinde enfeksiyonların öğrenilmesine önem vermekteyiz. Bu kongre tematik yapısıyla Türkiye'de bir ilk olarak tüm diş hekimlerinin mikroorganizmalardan arındırmalarıyla alakalı süreci ele aldığımız bir kongre. Kongrenin ana hedefi, diş hekimliğinde sterilizasyonun önemini bir kere daha vurgulamak. Ağızda hijyen, klinikte güven sloganıyla kongrenin temasını vurgulamış oluyoruz."