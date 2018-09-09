Sakarya'da düzenlenen "1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi" sona erdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), İl Sağlık Müdürlüğü ile Deneysel, Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği (BİOSAD) tarafından, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Ağızda Hijyen, Klinikte Güven" temasıyla 3 gün devam eden kongrede, diş hekimliğinin tüm alanlarında dental ve oral kökenli enfeksiyonlar, bu enfeksiyonların tedavisinde tercih edilen yöntemlerin akılcı ve doğru kullanımı gibi konular ele alındı.

Kongre Başkanı ve SAÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Kongrede, diş hekimliğinde sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi kavramlarının enine boyuna tartışıldığını aktaran Altındiş, "Meslektaşlarımız ve 8 yabancı katılımcımız ile konu bütün ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Diş hekimliği öğrencilerinin de kongreden yararlanmasına imkan sağlandı. Öğrencilerimiz herhangi bir ücret ya da katılım bedeli ödemeksizin kongrenin bütün bilimsel aktivitelerine katıldı. Öğrencilik çağlarında diş hekimliği uygulamalarında sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi gibi kavramları öğrenerek, konuşarak bir bilgilenme sağladılar." dedi.