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1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

SAÜ'de düzenlenen ve 3 gün süren "Ağızda Hijyen, Klinikte Güven" temalı kongre sona erdi - Kongre Başkanı ve SAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş: - "Kongre boyunca gerçekten çok yoğun sterilizasyon, dezenfeksiyon kavramı, diş hekimliğinde 'çapraz enfeksiyon' diye belirtebileceğimiz diş hekimliği uygulamalarında hastadan hastaya veya hekimden hastaya, hastadan aletlere ya da aletlerden hastaya bulaşma şeklinde değerlendirebileceğimiz enfektif bazı konular da yine masaya yatırıldı ve bu konuda alınması gereken tedbirler enine boyuna konuşuldu"

Sakarya'da düzenlenen "1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi" sona erdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), İl Sağlık Müdürlüğü ile Deneysel, Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği (BİOSAD) tarafından, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Ağızda Hijyen, Klinikte Güven" temasıyla 3 gün devam eden kongrede, diş hekimliğinin tüm alanlarında dental ve oral kökenli enfeksiyonlar, bu enfeksiyonların tedavisinde tercih edilen yöntemlerin akılcı ve doğru kullanımı gibi konular ele alındı.

Kongre Başkanı ve SAÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Kongrede, diş hekimliğinde sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi kavramlarının enine boyuna tartışıldığını aktaran Altındiş, "Meslektaşlarımız ve 8 yabancı katılımcımız ile konu bütün ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Diş hekimliği öğrencilerinin de kongreden yararlanmasına imkan sağlandı. Öğrencilerimiz herhangi bir ücret ya da katılım bedeli ödemeksizin kongrenin bütün bilimsel aktivitelerine katıldı. Öğrencilik çağlarında diş hekimliği uygulamalarında sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi gibi kavramları öğrenerek, konuşarak bir bilgilenme sağladılar." dedi.

Altındiş, kongrede sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile ilgili 3 kurs yapıldığını, bunun katılımcılara yararlı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Kongre boyunca gerçekten çok yoğun sterilizasyon, dezenfeksiyon kavramı, diş hekimliğinde 'çapraz enfeksiyon' diye belirtebileceğimiz diş hekimliği uygulamalarında hastadan hastaya veya hekimden hastaya, hastadan aletlere ya da aletlerden hastaya bulaşma şeklinde değerlendirebileceğimiz enfektif bazı konular da yine masaya yatırıldı ve bu konuda alınması gereken tedbirler enine boyuna konuşuldu." diye konuştu.

Sterilizasyonun diş hekimliğinde önemli olduğunu vurgulayan Altındiş, sterilizasyonu yapan teknik elemanların bilgilenmesi ve bilgilerini bizzat uygulamaya çevirmesinin, kongrenin bir başarısı olarak ortaya çıkacağını kaydetti.

Kongrenin yararlı geçtiğine işaret eden Altındiş, organizasyonun devamını getirmeyi düşündüklerini belirtti.

- "Kongre Türkiye'deki bir açığı kapadı"

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Akça da ağız enfeksiyonları konusunda özel ve özgün olarak ele alınan ve verimli geçen kongrenin Türkiye'deki bir açığı kapadığını söyledi.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Melike Sena Yılmaz ise kongrenin eğitimi ve kariyeri için yararlı olacağını düşündüğünü dile getirerek, "Genelde arka plana atılan konular üzerinde duruldu. Gelecekteki hekimlerin bu konularda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum çünkü sterilizasyon veya enfeksiyonlar çok önemli konular. Bu konularda herkesin bilinçli ve bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Sakarya Üniversitesi Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi

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