1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve Doğum Psikolojisi Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye geneline baktığımızda özel hastanelerde sezaryen yüzde 60'larda. Özel hastanelerde sezaryenle mücadele ediyoruz. Doğumhanede kurtuluş savaşını başlatmamız gereken bir dönemdeyiz." dedi.

Doğum İçin El Ele Derneği ve Psiko Yaşam Akademisi tarafından Harbiye Askeri Müzesinde düzenlenen 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve Doğum Psikolojisi Kongresinin açılışında konuşan Usta, 2015 yılına kadar aile hekimliği yaptığını söyledi.

Hastanede sağlık alanında görev yapanların insanlara dokunmasının, ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermesinin çok huzur ve keyif verici olduğunu ifade eden Usta, şu anda milletvekili olmasına rağmen hekimlikle ilgili bir şeyler yapma çabasında olduğunu dile getirdi.

Konya'da normal doğumları teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürebilmek için pilot bir proje başlattıklarını anlatan Usta, "Yaptığımız tek bir şey var, sizlerin yaptığı hekimliği, ebeliği biraz daha ön plana çıkartmak. Doğumu sadece kadın doğumcularla değil, ebelerle birlikte yapıldığı zaman çok daha rahat, kadınların kendilerini daha iyi hissettikleri ortamla birlikte, mutlu ve keşkesiz bir doğun yaşamaları için uğraşıyoruz." diye konuştu.