HABER

1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 23:19 | Son Güncelleme

Festivalin ikinci gösterisinde Türk tenor Murat Karahan, İspanyol soprano Carmen Solis, Rus mezzosoprano Yulia Mazurova ve Türk bas-bariton Burak Bilgili Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'da sahneye çıktı

İZMİR (AA) - Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen Uluslararası Efes
Opera ve Bale Festivali "Gala Konseri" ile devam etti.

Festivalin ikinci gösterisinde Türk tenor Murat Karahan, İspanyol soprano Carmen Solis, Rus mezzosoprano Yulia Mazurova ve Türk bas-bariton Burak Bilgili Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro’da sahneye çıktı.

İtalya'nın en prestijli festivallerinden Torre del Lago Puccini'nin şefi Alberto Veronesi'nin yönettiği konserde, sanatçılara İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Puccini, Verdi, Rossini, Bizet, Saint-Saens ve Ahmed Adnan Saygun’un çeşitli eserlerinden aryalar ve düetlerin seslendirildiği "Gala Konseri"ne İzmirli sanatseverler ilgi gösterdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın açılış konuşmasını yaptığı konserde, Türk bas-bariton Burak Bilgili, sahneye Türk bayrağıyla çıktı.

Festival kapsamında 14 Eylül'de Türk ve konuk yabancı solistlerin rol alacağı, Puccini’nin ölümsüz eseri Tosca operası, 18 Eylül'de de İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından Carmina Burana balesi sahnelenecek.

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!
İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa ettiİYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Efes Opera ve Bale festival gala konseri

En Çok Okunan Haberler

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib ve ABD mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib ve ABD mesajı

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.