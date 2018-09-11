1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali

İZMİR (AA) - Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen Uluslararası Efes
Opera ve Bale Festivali "Gala Konseri" ile devam etti.
Festivalin ikinci gösterisinde Türk tenor Murat Karahan, İspanyol soprano Carmen Solis, Rus mezzosoprano Yulia Mazurova ve Türk bas-bariton Burak Bilgili Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro’da sahneye çıktı.
İtalya'nın en prestijli festivallerinden Torre del Lago Puccini'nin şefi Alberto Veronesi'nin yönettiği konserde, sanatçılara İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.
Puccini, Verdi, Rossini, Bizet, Saint-Saens ve Ahmed Adnan Saygun’un çeşitli eserlerinden aryalar ve düetlerin seslendirildiği "Gala Konseri"ne İzmirli sanatseverler ilgi gösterdi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın açılış konuşmasını yaptığı konserde, Türk bas-bariton Burak Bilgili, sahneye Türk bayrağıyla çıktı.
Festival kapsamında 14 Eylül'de Türk ve konuk yabancı solistlerin rol alacağı, Puccini’nin ölümsüz eseri Tosca operası, 18 Eylül'de de İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından Carmina Burana balesi sahnelenecek.
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